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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Пострадавшим во время конфликта на границе документы восстановят бесплатно

Восстановление документов пострадавшим во время конфликта на кыргызско-таджикской границе будут проводить на безвозмездной основе. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев.

По его словам, в Лейлекском районе более 40 тысяч человек. Сейчас составляются списки тех, кому нужно восстанавливать документы. Чтобы выдать документы, данные граждан будут проверять через Единый государственный регистр населения. Если человека в нем нет, то будут подниматься архивные документы и подтверждать личность.

«У нас есть мобильные группы, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Никуда даже ходить не надо будет. Они приедут и на безвозмездной основе сделают документы — паспорт, водительское удостоверение, документы на транспортное средство, свидетельство о рождении. Коллектив решил, что свою однодневную зарплату перечислит на то, чтобы гражданам не надо было платить за утерю документов», — рассказал Акын Мамбеталиев.

«Если кто-то не может дойти до того места, где составляются списки на восстановление документов, то можно позвонить в call-центр по номеру 119. Это бесплатно. Наши специалисты примут все меры, чтобы восстановить документы. Что касается документов на землю и недвижимость, то сейчас ими занимается другое учреждение — «Кадастр». Думаю, их руководство тоже поможет пострадавшим», — заключил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192695/
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