На КПП «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном появится новый мост через реку Чу. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило дорожно-эксплуатационное предприятие № 34. На строительство нового и реконструкцию существующего мостовых переходов через реку Чу в пунктах пропуска «Ак-Тилек» (Кыргызстан) и «Карасу» (Казахстан) оно намерено потратить 86 миллионов 860 тысяч 530 сомов.

Отмечается, что существующий мост будет расширен. Кроме того, необходимо будет разобрать недостроенный мост выше по течению.