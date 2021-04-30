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Общество

На КПП «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном появится новый мост через реку Чу

На КПП «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном появится новый мост через реку Чу. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило дорожно-эксплуатационное предприятие № 34. На строительство нового и реконструкцию существующего мостовых переходов через реку Чу в пунктах пропуска «Ак-Тилек» (Кыргызстан) и «Карасу» (Казахстан) оно намерено потратить 86 миллионов 860 тысяч 530 сомов.

Отмечается, что существующий мост будет расширен. Кроме того, необходимо будет разобрать недостроенный мост выше по течению. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192166/
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