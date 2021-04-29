Третья волна COVID-19. Акции «Бессмертный полк» в Бишкеке не будет

Шествия «Бессмертного полка» в Бишкеке в этом году не будет из-за угрозы пандемии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор акции Зульфира Хайбуллина.

По ее словам, такое решение принял республиканский штаб по COVID-19.

«А это значит — мы вновь лишены возможности отметить праздник уже привычным победным маршем. Увы, наш полк не пройдет, как раньше, по улицам нашего города...» — отметила она.

Зульфира Хайбуллина добавила, что каждый может принять участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Для этого необходимо сделать фотографию своей семьи вместе с портретом ветерана Великой Отечественной войны или записать видеорассказ о нем (ней) и разместить историю в социальных сетях с хештегом #СтройБессмертногоПолка, а также на сайте «Бессмертного полка».

Отметим, что в 2020 году акция также проходила в онлайн-режиме. Впервые «Бессмертный полк» в Кыргызстане прошел в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек.