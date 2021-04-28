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Общество

За памятником красноармейцам в Дубовом парке должно следить УМИ мэрии Бишкека

В Бишкекглавархитектуре рассказали, кто должен следить за состоянием расположенного в Дубовом парке памятника красноармейцам, погибшим в борьбе с контрреволюцией во время Беловодского мятежа. По информации пресс-службы архитектуры, монумент находится на балансе управления муниципального имущества мэрии.

«Охранное обязательство от 29 сентября 2014 года оформлено и выдано пользователю в установленном порядке. Согласно плану ремонтно-реставрационных работ намечено проводить поддерживающий ремонт и очистку», — сообщили 24.kg в пресс-службе городской архитектуры.

Фотографию плачевного состояния памятника, напомним, редакции прислали читатели. О том, что мемориал нуждается в реконструкции, редакция рассказывала еще в начале февраля в материале «Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры».

Позже в администрации Первомайского района столицы сообщили, что монумент был частично восстановлен силами «Тазалыка». По словам заместителя главы района Мавляна Аскарбекова, его полной реконструкцией должны заниматься Бишкекглавархитектура и Минкульт.

Памятник красноармейцам — не просто монумент, это братская могила. Первоначально над ней был насыпан невысокий курган, на котором возвышался обелиск с красным флагом. Позже возвели основательный монумент с надписью на мраморной плите «Вечная слава павшим в борьбе за власть Советов». На памятнике появились пушки, взятые с могилы первого старосты Пишпека Ильи Терентьева.

В 1933 году рядом с братской могилой похоронили командира Пишпекского полка Якова Логвиненко.

В 1970-м на месте могил красноармейцев установили Вечный огонь в память о павших воинах во время Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191766/
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