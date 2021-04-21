Россия подтвердила готовность начать поставку вакцины «Спутник V» в Кыргызстан в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в Москве состоялась рабочая встреча первого вице-премьер-министра Артема Новикова с заместителем председателя правительства России, сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком.

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Рассмотрен вопрос о совместной работе по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Садыра Жапарова 24-25 февраля.

Артем Новиков подчеркнул, что Кыргызстан официально зарегистрировал вакцину «Спутник V», в связи с чем страна готова к включению ее в программу вакцинации и началу ее поставок.

Кроме того, стороны обсудили вопросы правового статуса пребывания мигрантов из Кыргызстана в России, а также урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся на территории РФ с нарушением установленного порядка пребывания.

«Российская сторона информировала о возможности проведения оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы ее территории», — отметили в пресс-службе.

В рамках встречи также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в области цифровизации. Достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на развитие инвестиционного партнерства, экономической интеграции, гуманитарного взаимодействия, и по другим направлениям.

Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca. Расходные материалы уже прибыли в республику.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.