Пациенты, которых лечили аконитом без согласия, могут обратиться в суд. Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, они могут как подать в суд на больницы и врачей по месту жительства, так и потребовать международного правосудия.

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«Врачей, назначивших аконит, и руководителей организаций здравоохранения, принуждавших врачей и медсестер заливать аконит в пациентов, следует привлечь к профессиональной, административной и уголовной ответственности за опыты над людьми и подвергание жизней и здоровья 300 пациентов опасности», — отметила Бермет Барыктабасова.

Она также поинтересовалась, существует ли подписанный министром приказ МЗ о проведении исследований аконита для лечения COVID-19 в больницах с указанием ответственности исполнителей.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако сегодня в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее, об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.