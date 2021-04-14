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Общество

Более 2,5 тысячи теплиц насчитывается в Кыргызстане

На 1 января 2021 года по республике работало 2 тысячи 574 теплицы разного типа. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По его данным, они располагаются примерно на 182 гектарах земли. В основном в них выращивают овощи (огурцы, помидоры, перец), а также лимоны и цветы.

«Бум строительства теплиц в Кыргызстане начался после 2010 года. Те, кто хорошо освоил технологии, расширяются. Некоторые из-за проблем закрылись. С 2017 года тепличникам выдаем льготные кредиты. Ежегодно стараемся улучшать условия. В этом году предложили увеличить срок возврата кредитов до пяти лет», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189997/
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