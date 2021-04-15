Теплицы в Кыргызстане. Почему местная продукция не выдерживает конкуренции

Бум строительства теплиц в Кыргызстане начался после 2010 года. Сегодня по республике их насчитывается более 2,5 тысячи. Однако все непросто — в то время, когда одна часть объектов только строится, другая уже простаивает или закрылась.

Проблем воз и маленькая тележка

Житель Джалал-Абада Тахиржан Авилов занимается теплицами с 1992 года. На площади 2 гектара он выращивает помидоры, огурцы, болгарский перец, рассаду, однолетние цветы. Почти 80 процентов урожая поступает на местный рынок, а большая часть выращенных им лимонов отправляется в Бишкек. Но прибыли немного.

«Себестоимость продукции высокая. Отапливаем теплицы углем, за сезон до 300 тонн топлива уходит, плюс электричество нужно для освещения и работы вентиляторов. За февраль — март получил счет за электроэнергию в 173 тысячи сомов. Хотя бы тарифы снизили! Некоторые говорят, что получили на развитие бизнеса гранты от государства, я их никогда не видел, и кажется, что это сказка», — признается предприниматель.

Еще одна серьезная проблема — это контрабанда из соседних государств — Таджикистана и Узбекистана.

«В Андижане на базаре цены такие же, как в Джалал-Абаде, но они умудряются привозить товар к нам и продавать по такой же цене. А где их расходы на транспорт и растаможку? — удивляется Тахиржан Авилов. — Поэтому мы не можем повышать свои цены, никто просто не купит наш товар».

Тепличники, по его словам, едва выживают и нуждаются в дотациях. «Банки выдают кредиты и с того же момента начисляют проценты. Но ведь мы не супермаркет, чтобы сразу зарабатывать. Мы закупаем семена, химикаты, до первого урожая уходит четыре месяца. Нужны каникулы хотя бы на полгода. Иначе получается, что одна третья часть кредита уходит на выплату процентов. При этом банки всегда дают половину требуемой суммы. Денег в итоге не хватает для окончательных целей, что-то не докупаем, и по цепной реакции начинаются другие проблемы», — сетует сельхозпроизводитель.

Недавно на юге Кыргызстана с рабочим визитом побывал премьер-министр Улукбек Марипов. Тахиржан Авилов надеялся с ним пообщаться и представить бизнес-проект. «Я готовился три дня, ждал возможности рассказать о проблемах. Но мне даже слова не дали. Премьер только порекомендовал строить китайские теплицы. Если руку помощи государство нам не протянет, то многие могут закрыться. С каждым днем приходится все сложнее», — разводит он руками.

Непростой бизнес

Не все работают в этой отрасли так долго, как Авилов. Некоторые закрываются буквально за несколько лет. Последняя зима выдалась холодной, и трудностей было больше.

В интернете много объявлений о продаже теплиц. К примеру, эта конструкция, северная сторона которой утеплена агровойлоком, находится в Чолпон-Ате. Отапливается также углем, можно подвести и газ. Местные жители выращивали здесь до пандемии огурцы, сейчас просто некому заниматься посадками.

«Мы поставляли огурцы на местный рынок, клиенты были всегда. Теплица универсальная — можно и томаты сажать, и цветы. Поскольку в Чолпон-Ате песчаные земли, закупали чернозем, готовили грунт и выращивали все в специальных мешках. Получается очень удобно и экономно», — рассказывает владелец.

«Строили теплицу сами по чертежам, поскольку новая стоила неприлично дорого. Это сложный бизнес и окупается он небыстро, особенно в Бишкеке. Зимой конкурировать очень сложно из-за контрабанды из Узбекистана. Влияют и другие факторы, включая погоду», — добавляет он.

В Минсельхозе тоже признают, что наша продукция неконкурентоспособна. В Узбекистане и Таджикистане теплее, зима умеренная, в Туркменистане природный газ дешевле нашего угля, себестоимость продукции получается ниже, чем в Кыргызстане.

Сначала — опыт и знания, потом — свое дело

«С 2010 года все хотели строить теплицы, включая горные районы. Но многие не учли погодно-климатические условия нашей республики. Там, где холодно, люди постепенно прекратили работу. Строили очень дорогие теплицы корейского производства. Повлияло и незнание технологий. Кто-то не смог вернуть вложенные деньги, рассчитаться с кредитами и обанкротился. В основном теплицы работают на юге страны, по Чуйской области, а также вблизи Бишкека», — говорит завсектором кооперации и новых технологий Минсельхоза Аскарбек Сагынбаев.

Сотрудники Минсельхоза рассказывают, что совместно с посольством Кореи объездили почти всю страну с обучающими семинарами.

После этого количество желающих заниматься тепличным хозяйством уменьшилось: люди поняли, что это непросто — большой труд и высокий риск. Аскарбек Сагынбаев

«Поэтому мы предлагаем учиться не только теоретически, но и практически — идти наемными рабочими в действующие теплицы на годик, а после этого делать выводы — стоит этим заниматься или нет», — советуют в Минсельхозе.

Древнекитайский секрет

Заглянули мы и в теплицы в Джаны-Джерском айыл окмоту, о которых, вероятно, и говорил премьер Тахиржану Авилову. На 2 гектарах расположены 30 теплиц по 6 соток. В каждой из них — один рабочий.

Построены они в 2016 году по древнекитайскому методу, главное из преимуществ которого — особый принцип сохранения тепла. С одной стороны пленка, с другой — выложена толстая стена из глины, которая накапливает в течение дня тепло, а ночью его отдает. Чтобы тепло сохранить подольше, снаружи теплицы на ночь укрывают пятикомпонентным полотном словно теплым одеялом. Утром его обратно сворачивают в рулон, чтобы пропустить лучи солнца. Так максимально обеспечивают постоянную температуру.

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В середине марта, когда на улице еще лежал снег, в здешних теплицах было очень тепло. На всякий случай тут установлены печки для обогрева, но ими почти не пользуются. Даже зимой.

«В основном в Кыргызстане строят энергозатратные конструкции. На 1 гектар теплиц в среднем уходит до 300 тонн угля, высокие затраты и на электроэнергию. В результате и себестоимость товара высокая. Зимних теплиц единицы, в основном они работаю только весной или осенью. В нашем же случае за эту зиму на 2 гектара мы сожгли максимум 35 тонн, — рассказывает бригадир Талгат Афтандил уулу. — Наша земля летом отдыхает, осенью занимаемся рассадой, зимой выращиваем помидоры (сорта выбираем турецкие, больше по климату подходят, размеры оптимальные, мясистые, душистые), а весной огурцы. Урожаи высокие, есть постоянные клиенты из Бишкека».

Опыту владельцы и рабочие тепличного хозяйства набирались у специалистов из КНР. Обучались несколько лет, теперь справляются своими силами. «Часто говорят, что после китайцев ничего не растет. Но у нас, повторю, древний китайский метод. Продукция экологически чистая, не используем никаких химикатов, удобряем только навозом, орошение капельное», — подчеркивает Талгат Афтандил уулу.

«Если государство поможет с финансовым и земельным вопросами, то можно было бы расшириться. Также мы готовы делиться с кыргызстанцами опытом и знаниями, можем построить такие же теплицы в других местах, если кто-то захочет», — резюмировал он.