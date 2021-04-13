Омурбек Текебаев не будет требовать компенсации у государства

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев не намерен требовать у государства моральной и материальной компенсаций за вынужденный перерыв в работе. Об этом он заявил журналистам.

По словам Омурбека Текебаева, компенсация за четыре года составит около 3-4 миллионов сомов. Эти деньги, по словам обвиняемого, помогут борьбе с пандемией коронавируса.

«В соответствии с законодательством мы должны быть полностью реабилитированы. Материальная компенсация составит несколько миллионов сомов. Я откажусь от этих денег в пользу государства», — сказал Омурбек Текебаев.

Политик намерен подать в суд на восстановление его мандата депутата Жогорку Кенеша.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест. Сегодня на заседании Первомайского суда столицы прокуратура отказалась от обвинений.