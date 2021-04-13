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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане вакцину получили 2 тысячи 705 человек

В Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 2 тысячи 705 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, за последние сутки вакцинировано 557 человек.

Всего в Бишкеке прививку получили 403 человека, Оше — 384, Чуйской области — 353, Ошской — 892, Иссык-Кульской — 142, Нарынской — 341, Джалал-Абадской — 151, Баткенской — 39.

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В управлении здравоохранения мэрии столицы отметили, что в Бишкеке развернуты прививочные кабинеты в ОЦСМ четырех районов, а также в ЦСМ № 2, ЦСМ № 7. Предусмотрены отдельные кабинеты для наблюдения пациентов после проведения вакцинации. Для медиков проведены обучающие семинары.

На первом этапе вакцинацию проходят группы населения, которые находятся в зоне повышенного риска: пожилые лица старше 65 лет, медицинские работники, педагоги и персонал общеобразовательных организаций, военнослужащие и другие.

Перед вакцинацией заполняется информационный лист согласия, проводится осмотр врачом и предоставляется информация о вакцине и ее побочных проявлениях, также каждому горожанину выдаются памятка и карта с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины и датой следующей вакцинации. Все данные привитых заносятся в единую базу.

В мэрии напомнили, что вакцинация проходит на добровольной основе.

По всем вопросам относительно вакцинации в столице можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0312546521, 0312546104.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189882/
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