Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборах «Гагарина», «Юго-Западный» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 13 апреля, с 9.00 до 22.00 в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Льва Толстого, Садырбаева, Космическая, в «Рабочем городке», в районе Института Земледелия, а также в жилмассивах «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева) и «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

В муниципалитете добавили, что из-за отключения воды Бишкектеплоэнерго будет вынуждено приостановить работу банно-прачечного комбината (БПК) № 5 и детского сада № 141.

Бишкекводоканал и Бишкектеплоэнерго приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.