Премьеры стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Планируется, что заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в Минске 28 мая. Сейчас формируется повестка дня. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В повестку дня внесены, в частности, вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Гуминский заявил, что наиболее слаженно эта работа ведется именно в Содружестве. Он также подчеркнул, что СНГ выступает единым фронтом, защищая интересы стран и своих граждан, в том числе противодействуя героизации нацизма.

«Мы живем и будем жить ради народов наших стран. Но не все так просто: не хотят наши так называемые партнеры, чтобы мы развивались быстрее, и чтобы люди наши жили лучше. Всяческие угрозы, санкции — все делают, чтобы это затормозить. Но я хочу сказать, что мы оптимисты. Мы победили в Великой Отечественной войне — победим и сейчас. Сомнений в этом нет. Просто нужно трудиться во благо своих стран, во благо Содружества», — отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.