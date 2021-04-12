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Общество

Премьеры стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Планируется, что заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в Минске 28 мая. Сейчас формируется повестка дня. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В повестку дня внесены, в частности, вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Гуминский заявил, что наиболее слаженно эта работа ведется именно в Содружестве. Он также подчеркнул, что СНГ выступает единым фронтом, защищая интересы стран и своих граждан, в том числе противодействуя героизации нацизма.

«Мы живем и будем жить ради народов наших стран. Но не все так просто: не хотят наши так называемые партнеры, чтобы мы развивались быстрее, и чтобы люди наши жили лучше. Всяческие угрозы, санкции — все делают, чтобы это затормозить. Но я хочу сказать, что мы оптимисты. Мы победили в Великой Отечественной войне — победим и сейчас. Сомнений в этом нет. Просто нужно трудиться во благо своих стран, во благо Содружества», — отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189793/
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