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Общество

До слез. В интернете набирает популярность видео со стихотворением о материнстве

В интернете набирает популярность трогательное видео со стихотворением о материнстве «Ты море». Видео появилось на YouTube-канале «Господин Литвинович».

Сергей Пароходов (The Big Nothing) читает перед камерой стихи Татьяны Мориной.

«Боже, я плачу! Я так устала, но я море, а не скала. Спасибо, огромное спасибо!», «Мама будет морем до последнего своего вздоха. Поклон автору и исполнителю. Не думала, что мужчина может так почувствовать то, что чувствует мать. До слез...», «У меня три сына, это неимоверное счастье и огромное истощение. Буду повторять этот стих как мантру!», «Как он это делает!? Разговаривает напрямую с душой, без посредников. Через камеру смотрит прямо в душу. Гений», — пишут пользователи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189767/
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