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Общество

МИД предлагает установить единый размер компенсации за вывоз тел кыргызстанцев

МИД предлагает установить фиксированный размер компенсации за вывоз тел кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработан для реализации указа президента о порядке репатриации тел кыргызстанцев, умерших за рубежом. Правительству поручено выработать механизмы порядка репатриации, определить размеры единовременной выплаты для покрытия расходов близким родственникам или лицам, осуществляющим вывоз тел.

В ведомстве отметили, что стоимость репатриации тел значительно отличается по странам и городам: минимальная сумма варьируется от 30 тысяч сомов до $18 тысяч. Поэтому предлагается нормативно закрепить единовременную фиксированную сумму компенсации в зависимости от страны вывоза тела умершего, подлежащую выплате родственникам умершего в размере минимальной стоимости репатриации, предоставленную загранучреждениями.

Для получения компенсации необходимо будет предоставлять только один документ — свидетельство или справку о смерти. Средства предлагается выплачивать как на территории Кыргызстана, так и на территории иностранных государств (до репатриации).

Проектом предусмотрено увеличение сроков подачи заявления с 3 до 6 месяцев со дня смерти.

В ведомстве отмечают, что возможным источником финансирования выплат компенсаций могут стать средства, которые выплачиваются иностранцами за разрешение на работу. В 2019 году его стоимость увеличилась. «Соответственно, это позволило пополнить государственный бюджет дополнительными поступлениями. За выдачу разрешений на работу в 2019 году в бюджет поступило 135,7 миллиона сомов, а за 2020 год — 111,2 миллиона сомов», — отметили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189701/
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