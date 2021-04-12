МИД предлагает установить единый размер компенсации за вывоз тел кыргызстанцев

МИД предлагает установить фиксированный размер компенсации за вывоз тел кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработан для реализации указа президента о порядке репатриации тел кыргызстанцев, умерших за рубежом. Правительству поручено выработать механизмы порядка репатриации, определить размеры единовременной выплаты для покрытия расходов близким родственникам или лицам, осуществляющим вывоз тел.

В ведомстве отметили, что стоимость репатриации тел значительно отличается по странам и городам: минимальная сумма варьируется от 30 тысяч сомов до $18 тысяч. Поэтому предлагается нормативно закрепить единовременную фиксированную сумму компенсации в зависимости от страны вывоза тела умершего, подлежащую выплате родственникам умершего в размере минимальной стоимости репатриации, предоставленную загранучреждениями.

Для получения компенсации необходимо будет предоставлять только один документ — свидетельство или справку о смерти. Средства предлагается выплачивать как на территории Кыргызстана, так и на территории иностранных государств (до репатриации).

Проектом предусмотрено увеличение сроков подачи заявления с 3 до 6 месяцев со дня смерти.

В ведомстве отмечают, что возможным источником финансирования выплат компенсаций могут стать средства, которые выплачиваются иностранцами за разрешение на работу. В 2019 году его стоимость увеличилась. «Соответственно, это позволило пополнить государственный бюджет дополнительными поступлениями. За выдачу разрешений на работу в 2019 году в бюджет поступило 135,7 миллиона сомов, а за 2020 год — 111,2 миллиона сомов», — отметили в МИД.