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Общество

12 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.40-14.00 — отрезки улиц Магаданской, Баялинова, бульвара Эркиндик.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Школьная, Таранчиева, Сарбагыш, Байбосун, Большевик, Ткачева);
  • 9.00-13.00 — село Аламедин (улица Суворова);
  • 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Кыргызская, Средняя), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), жилмассивы «44 га», «Тунгуч»;
  • 13.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Крупской, Репина, Учительская, Деповская, Молодежная, Школьная, Фрунзе), Ак-Ордо (контур 540, улица Достук), Сокулук (улицы Кайназарова, Достук, Ленина), Национальное (улицы Ключевая-1, Новая, Садовая, Московская), Панфилова (улица Линейная), Манас (улицы Комсомольская, Широкая, Тупик, Пионерская, Западная, Зеленая), Джаны-Джер (улицы Правды, Школьная);
  • 10.00-17.00 — села Саз (улицы Свобода, Набережная, Ынтымак, Веселая, Дунганская, Бозжигит, Дача, Бекбалаев, Станция Эдельвейс, переулок Свободы), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Мира, Жаны-Турмуш, Жайчи, Доолот, Бира, Майтан, Новая, Сурабалды, Ленина, Крупской, Кайназаровой, Тоголок, Ноорузбая, Кашка-Суу, Сураналы, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Омурбека, Шамши), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Токтогула, Холодное ущелье имени Айзабекова, ГЭС, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Первомайское (улица Ленина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улица Центральная), Садовое (улица Кавказская), Кепер-Арык (улица Украинская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Комсомольская, Верхняя, Подгорная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Петропавловка, Малтабар;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алга (улица Дыйкан), Шамшы (улица Школьная), Калыгул.
3
Таласская область

  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Москвиченко/Пионерская, Ленина/Панфилова), село Бакыян.

4
Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Кенжекул, Кашкар-Кыштак, Кызыл-Мээнет, Нариман, Мачак, Кайрат, Монок, Зарипдар, город Ош (улицы Касымбекова, Салиевой, Раззакова, Авиценны, Моторная, Маматсакова, Артыкова, Жийделик).

5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Пулгон, Ак-Турпак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189608/
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