12 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

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9.40-14.00 — отрезки улиц Магаданской, Баялинова, бульвара Эркиндик.