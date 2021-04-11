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Общество
Сюжет: COVID-19

В Минздраве рассказали о самочувствии вакцинированных от COVID-19

Кыргызстанцы, вакцинированные от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, департамент лекарственных средств и медицинских изделий проводит мониторинг нежелательных реакций после иммунизации вакциной Sinopharm. «Получившие вакцину лица чувствуют себя удовлетворительно. На головную боль пожаловались 9,46 процента привитых, у 3,28 процента было повышение температуры, у 6,82 процента — боль на месте инъекции, у 6,92 процента — слабость. Незначительное головокружение наблюдалось у 2,18 процента привитых, озноб — у 2,91 процента, тошнота — у 2 процентов, повышение артериального давления — у 0,45 процента, нервозность — у 0,27 процента, страх — у 0,36 процента, миалгия (симптом, выраженный болью мышц) — 0,55 процента. Все симптомы наблюдались в первые один-два дня», — отметили в ведомстве.

На 11 апреля 2021 года всего вакцинировано 2 тысячи 148 человек, в том числе в Бишкеке — 350, Оше — 349, Чуйской области — 239, Ошской — 724, Иссык-Кульской — 119, Нарынской — 310, Джалал-Абадской — 40, Баткенской области — 17.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189592/
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