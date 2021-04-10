В столице Беларуси стартовали дни кыргызского кино

В Минске состоялось официальное открытие дней кыргызского кино. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Беларуси.

Выступая перед гостями, посол Эрмек Ибраимов отметил, что дни кыргызского кино в Беларуси проходят уже не первый раз в рамках культурного сотрудничества между нашими странами и направлены на развитие и укрепление нашего партнерства в области культуры.

«В этом году наше мероприятие посвящено 30-й годовщине независимости Кыргызской Республики и 80-летию народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, известного кинорежиссера Болотбека Шамшиева», — сказал он.

По словам дипломата, Кыргызстан старается показать как можно больше новых фильмов.

В Минске представлен первый в истории Кыргызстана киномюзикл «Песнь древа». Фильм отмечен многочисленными призами международных кинофестивалей и восемью национальными кинопремиями «Белый барс».

«В нем много символизма, который сопровождается приятной музыкой. Сюжет органично насыщен национальными традициями, деталями быта кочевника. Это действительно красивый фильм, сделанный с большой любовью», — заметил Эрмек Ибраимов.

Зрители увидят ленты «Небесное кочевье» и «Алые маки Иссык-Куля», которые будут представлены в другие дни показа.

Представитель Министерства культуры Беларуси Алексей Безуглый отметил, что сотрудничество между кыргызскими и белорусскими кинематографистами действительно традиционно. «Практически ежегодно кыргызские фильмы принимают участие в наших кинофестивалях. Кыргызские фильмы дважды награждались призами президента Беларуси «За гуманизм и духовность» по итогам международного кинофестиваля «Листопад», — подчеркнул он.