COVID-19. В Кара-Балте с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений

Из-за риска распространения COVID-19 городские власти Кара-Балты вводят ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 10 апреля до стабилизации ситуации вводится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций, спортивных мероприятий, занятий клубных формирований, спортивных тренировок и конноспортивных соревнований», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается также, что физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания, рекомендуется соблюдать необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.