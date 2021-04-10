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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кара-Балте с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений

Из-за риска распространения COVID-19 городские власти Кара-Балты вводят ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 10 апреля до стабилизации ситуации вводится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций, спортивных мероприятий, занятий клубных формирований, спортивных тренировок и конноспортивных соревнований», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается также, что физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания, рекомендуется соблюдать необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189474/
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