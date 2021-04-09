Только пятая часть автобусов мэрии Бишкека находится в рабочем состоянии

На балансе муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» (МП «БПАТП») находится 476 автобусов, только 140 из них находится в рабочем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в парке числится 402 единицы марки «Ясинь», в том числе «Евро 2» — 147 автобусов 2008 года выпуска и «Евро 3» — 255 автобусов 2009 года выпуска. Первые стоимостью 1,1 миллиона сомов приобретены на основе кредита, вторые стоимостью 1,7 миллиона сомов — за счет гранта.

«Автобусы «Евро 2» и «Евро 3» приобретены в 2008-2009 годах за счет кредитных средств, полученных от Социального фонда, в размере 200 миллионов сомов. Согласно распоряжению мэрии Бишкека, региональное отделение казначейства перечислило поступившие 200 миллионов от размещения муниципальных облигаций мэрии на расчетный счет МП «БПАТП» на приобретение пассажирских автобусов. Имеется договор займа, подписанный 4 августа 2008-го между мэрией и МП «БПАТП». Кредитные средства перечислены сроком на шесть лет с процентной ставкой 7 процентов годовых. МП «БПАТП» за счет хозяйственной деятельности не смогло рассчитаться с задолженностью, и финансовые средства — 214 миллионов сомов — погашены за счет местного бюджета. На сегодня предприятие имеет кредиторскую задолженность перед городским бюджетом», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, в столичном автопарке имеются 10 автобусов «Кинглонг» 2016 года выпуска, подаренные Урумчи, три автобуса «Ман» 1980 года, один «Лиаз» 2004 года и 60 автобусов «Ютонг» 2019 года выпуска.

«В рабочем состоянии находится 140 автобусов, из них на линии выходят 103. В ожидании длительного ремонта — 156 автобусов, на мелкосрочном ремонте — 40, подлежат списанию — 140», — заметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что разработан и внесен на рассмотрение БГК проект по списанию автобусов, исчерпавших свой технический ресурс.