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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Похороны пройдут в Балыкчи

Похороны Айзады Канатбековой пройдут сегодня в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Об этом 24.kg рассказали близкие погибшей.

По словам ее брата, тело уже везут на малую родину.

«Сегодня похороним. Претензий к сотрудникам правоохранительных органов у родственников уже нет. Уже бесполезно кому-то жаловаться, жалобами Айзаду не вернешь. Будем жить. Надо жить. Жалко, потеряли ее. Хотели по-хорошему, получилось наоборот», — рассказал он.

Родственник добавил, что Айзада росла без отца и была единственной в семье.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189151/
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