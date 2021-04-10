В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 713 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 880 пациентов, в больницах — 833. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 193 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 587 человек (или 70,4 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 105 человек. В Бишкеке выписаны 55 человек, Оше — 2, Чуйской области — 40, Иссык-Кульской — 7, Нарынской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 824 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.