В Кыргызстане за сутки выявили еще 208 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 128 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 66, Ошской — 2, Иссык-Кульской — 8, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 19 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.