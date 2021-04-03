Автобусная компания не выполняет обязательства перед мэрией. Есть крупный долг

Компания «Шыдыр Жол Кей Джи» задолжала управлению муниципального имущества мэрии Бишкека 1 миллион 53 тысячи сомов за аренду территории автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, вице-мэр Руслан Акылбеков также неоднократно встречался с руководством компании по вопросам поставки от 600 до 1 тысячи автобусов на газомоторном топливе и электробусов.
Управление городского транспорта неоднократно приглашало к диалогу руководство «Шыдыр Жол Кей Джи», но их просьбы постоянно оставались без ответа.
«За все время сотрудничества от горожан поступали многочисленные жалобы на работу ОсОО по санитарному и техническому состоянию автобусов, нарушениям водителями культуры обслуживания пассажиров», — отмечают в муниципалитете.
В рамках подписанных меморандумов не выполнили следующие пункты:
- 3 октября 2017 года подписали договор о праве временного пользования муниципальным маршрутом № 35 до 3 октября 2022-го. Согласно плану, количество автобусов составляет 14 машин. Сейчас на линию выходят только 10-11 автобусов;
- 6 декабря 2018 года подписали аналогичный договор по муниципальному маршруту № 5, который действует до проведения открытого конкурса. Однако, согласно письму «Шыдыр Жол Кей Джи», в сентябре прошлого года маршрут закрыли;
- 10 октября 2019-го подписали такой же договор по маршруту № 25. По условиям компания должна была купить городские пассажирские автобусы, но по факту приобрела междугородние. Из-за неисполнения договорных обязательств маршрут № 25 не работает.