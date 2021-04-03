Автобусная компания не выполняет обязательства перед мэрией. Есть крупный долг

Компания «Шыдыр Жол Кей Джи» задолжала управлению муниципального имущества мэрии Бишкека 1 миллион 53 тысячи сомов за аренду территории автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, вице-мэр Руслан Акылбеков также неоднократно встречался с руководством компании по вопросам поставки от 600 до 1 тысячи автобусов на газомоторном топливе и электробусов.

Управление городского транспорта неоднократно приглашало к диалогу руководство «Шыдыр Жол Кей Джи», но их просьбы постоянно оставались без ответа.

«За все время сотрудничества от горожан поступали многочисленные жалобы на работу ОсОО по санитарному и техническому состоянию автобусов, нарушениям водителями культуры обслуживания пассажиров», — отмечают в муниципалитете.

В рамках подписанных меморандумов не выполнили следующие пункты: