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Общество

В Кыргызстане учителей обучат методам преподавания STEM-дисциплин

В Кыргызстане учителей обучат методам преподавания STEM-дисциплин. Об этом 24.kg сообщили в общественном фонде инновационного образования «Лингва».

По его данным, в Бишкеке прошла онлайн-церемония открытия проекта «Преобразование образования и профессиональное развитие через STEM-образование».

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Основными целями проекта является обучение учителей междисциплинарным и интегрированным подходам преподавания STEM-дисциплин (Science-наука; Technology — технологии; Engineering — инженерия; Mathematics — математика), а также распространение знаний и навыков по инновационным методам обучения через STEM-образование.

Для участия в проекте отобраны сорок учителей из государственных и частных школ, университетов и НПО из различных регионов Кыргызстана, работающих в области научных дисциплин, технологий, инженерии и математики.

«Тренинги в рамках проекта проводят международные тренеры STEM-образования Кэтрин Ширей и Тейлор Шутц в сотрудничестве со специалистом по обучению английскому языку Джилл Тайсон. Проект будет реализован в три этапа: начиная с онлайн-курса, за которым последует интенсивный летний курс по подготовке тренеров к проведению «каскадных» тренингов для STEM-учителей. В качестве завершающего этапа участники должны разработать и провести каскадные тренинги для своих региональных коллег», — отметили в фонде.

По данным «Лингва», системная работа в рамках этого проекта позволит получить новые знания и практический опыт по применению интегрированных методов преподавания STEM- предметов и позволит накопить тренерский потенциал для развития STEM-образования в Кыргызстане.

Проект поддерживается посольством США в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188615/
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