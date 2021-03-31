Местные выборы. МВД зарегистрировало девять материалов по подкупу

МВД зарегистрировало девять материалов по фактам подкупа. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на сегодня более 11 тысяч сотрудников милиции были направлены на избирательные участки по всей республике. Кроме того, 1 тысяча 500 автоинспекторов сопровождают доставку бюллетеней в регионы.

«По нашей линии зарегистрировано 78 заявлений, из которых возбуждено 21 уголовное дело. Имели место факты подкупа. Некоторые партии и кандидаты по-прежнему ведут работу по старой схеме. Муниципальные служащие также не должны вмешиваться в избирательный процесс. Такие факты мы сейчас проверяем», — отметил замминистра ВД Октябрь Урмамбетов.

Читайте по теме Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили

Заместитель начальника Следственной службы Эшимкан уулу Нурдин рассказал, что МВД зарегистрировало девять материалов о подкупе голосов. По всем фактам ведутся проверки, по итогам которых будет принято решение.

«Кроме того, в Кара-Суйском районе Ошской области выявлен факт массовой прописки по одному адресу. Ведется следствие», — отметил он.

В координационную группу Центризбиркома между тем поступило 31 сообщение о нарушениях.

По нарушению прав избирателя — 1, по подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.