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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: дожди

В Кыргызстане днем дожди, в Нарынской и Иссык-Кульской областях — со снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью 0, днем +8 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью 0, днем +9 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью 0, днем до +12 градусов.

В Нарынской области −11 ночью и +4 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью −9, днем +6 градусов.

В Таласской области температура ночью −4, днем +8 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188161/
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