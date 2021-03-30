Минздрав России начал регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Центр Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию «Спутника Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

По данным издания, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — сказал он.

«Спутник Лайт» — облегченный вариант препарата «Спутник V», он состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.