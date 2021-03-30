С начала года столичная мэрия установила почти 200 люков и ливнеприемных решеток

С начала года столичная мэрия установила 188 люков и ливнеприемных решеток. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса оперативно закрывают все открытые люки. «Но иногда им приходится устанавливать люки и решетки повторно», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят горожан, которые стали свидетелями кражи люков или решеток, сразу вызывать милицию по номеру 102.

По работе МП «Бишкекасфальтсервис» можно отправлять обращения (фото и видео) на WhatsApp 0550888162.