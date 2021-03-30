Восстановление образовательного процесса обсудили министры из 114 стран

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев принял участие на онлайн-совещании на тему «Один год c COVID: приоритет по восстановлению образования во избежание катастрофы для сегодняшнего поколения». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в совещании, организованном ЮНЕСКО, приняли участие министры образования из 114 стран мира. Главы ведомств поделились своим опытом организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах и дистанционного формата обучения в условиях пандемии COVID-19.

Алмазбек Бейшеналиев рассказал о конвертации образовательного контента в онлайн-формат, о видеоуроках, которые по расписанию транслировались на двух государственных телеканалах.

«Министр подчеркнул, что правительство отказалось от издания одного общего приказа о закрытии образовательных учреждений по всей стране, вместо этого страна дала возможность местным органам власти самостоятельно принимать решение о приостановлении обучающего процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах», — отметили в ведомстве.