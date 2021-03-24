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Общество

Боксы для сбора вещей нуждающимся поставят в Бишкеке

В Бишкеке появятся благотворительные боксы для сбора вещей нуждающимся. Об этом 24.kg сообщил глава общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, в столице установят около 20 контейнеров, куда горожане смогут оставить ненужную одежду, обувь или же игрушки. Боксы появятся во всех крупных торговых центрах.

«Мы мечтали об организации полного цикла работы с ненужной одеждой — в Бишкеке и в регионах нашей страны, и речь идет о сотнях вещей в месяц. Нам хотелось не только привлекать деньги для благотворительных проектов и бесплатно раздавать новые вещи, но и решать проблему уже непригодного к использованию текстиля», — пояснил Игорь Беляев.

Он добавил, что таким образом активисты хотят дать вещам вторую жизнь. «Все, что нужно сделать, — это опустить вещи в благотворительные контейнеры. Мы надеемся, что передача одежды и обуви для дальнейшего использования войдет в привычку у каждого горожанина. Благотворительные боксы будут установлены в ближайшее время», — отметил Игорь Беляев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187361/
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