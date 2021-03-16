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Общество

Курс доллара и мировой кризис. Госантимонополия о росте цен на продукты в стране

Граждане в основном жалуются на цены на продовольственных рынках. Об этом на брифинге сообщил замдиректора Госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков.

По его словам, ведомство проводит мероприятия и анализ.

«Мы считаем, что здесь влияет внешний фактор. Наблюдается мировая тенденция роста цен, то же самое и на рынке ЕАЭС, плюс растет доллар. Мы также не исключаем, что есть некоторые недобросовестные предприниматели и спекулянты. Они пользуются этим и добавляют свою маржу», — сказал Кенешбай Тайлаков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас заметно растут цены на растительное масло, мясо, яйца. Повышаются оптово-отпускные цены в странах-производителях.

Нефтетрейдерам направили запросы о недопущении повышения стоимости ГСМ и сдерживании цены — если вдруг они начнут ее повышать, чтобы делали это не сразу, а поэтапно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186632/
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