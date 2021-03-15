Спасите жизнь! Кинооператору Сапару Койчуманову нужна кровь

Оператор киностудии «Кыргызфильм» Сапар Койчуманов находится в реанимации, у него кровоточащая язва желудка. Родственники и коллеги просят помощи — нужна донорская кровь.
Кровь можно сдать в Республиканском центре крови по адресу: Бишкек, проспект Мира, дом 37. Режим работы с 8.00 до 14.30 с понедельника по пятницу. Обязательно сообщите, что вы сдаете кровь для Сапара Эдильевича Койчуманова.
Сдать можно кровь любой группы. Центр ее обменяет на необходимую третью положительную.
Сапар Койчуманов — оператор-постановщик более 30 кинолент. Он выпускник ВГИК.