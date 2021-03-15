10:16
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Общество

Спасите жизнь! Кинооператору Сапару Койчуманову нужна кровь

Оператор киностудии «Кыргызфильм» Сапар Койчуманов находится в реанимации, у него кровоточащая язва желудка. Родственники и коллеги просят помощи — нужна донорская кровь.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Кинооператору Сапару Койчуманову срочно нужна кровь

Кровь можно сдать в Республиканском центре крови по адресу: Бишкек, проспект Мира, дом 37. Режим работы с 8.00 до 14.30 с понедельника по пятницу. Обязательно сообщите, что вы сдаете кровь для Сапара Эдильевича Койчуманова.

Сдать можно кровь любой группы. Центр ее обменяет на необходимую третью положительную.

Сапар Койчуманов — оператор-постановщик более 30 кинолент. Он выпускник ВГИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186408/
просмотров: 766
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о&nbsp;желании уехать из&nbsp;Кыргызстана Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
Бизнес
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
15 марта, понедельник
10:11
Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн...
10:11
Много ДТП и длинные заторы. Ситуация на перевале Тоо-Ашуу сегодня ночью
10:09
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 марта
10:00
В 2020 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,2 тонны золота
09:42
Водитель Chevrolet ездил по городу с подложными номерами. Его задержали