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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 14 марта 1974 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 14 марта 1974 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −6,5 градуса.

Самым теплым 14 марта было в 1964-м, когда температура составила +26,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 14 марта ночью в Бишкеке ожидаются дождь и снег. Температура воздуха составит −1-+1 градус. Днем в столице также будут идти дождь и снег. Воздух прогреется до −1-+1 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186195/
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