В суд на Садыра Жапарова грозят подать участники акции против новой Конституции

Во время митинга против новой редакции Конституции несколько десятков милиционеров оцепили тротуар возле «Белого дома».

На акцию собралось уже примерно 50 человек. Среди митингующих находится и экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

«Мы вышли на мирный митинг против новой Конституции. Мы все видели, как депутаты голосовали по законопроекту. Один нардеп нажимал кнопки за нескольких коллег. Это беспредел. Призываем также не поддаваться на провокации», — сказал модератор митинга.

Организатор митинга Жениш Молдокматов заявил, что готов подать в суд на президента Садыра Жапарова за узурпацию власти.

Ранее сообщалось, что на акцию протеста едут жители регионов страны.

Напомним, что 3 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики». За проголосовали 87 нардепов, против — 9. Инициаторы предлагают провести референдум 11 апреля.