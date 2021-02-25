Аттестация акимов и их заместителей. В ГКС рассказали, как она будет проходить

Госкадровая служба проведет аттестацию глав местных администраций и их заместителей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГКС Абдырахман Маматалиев.

По его словам, аттестация пройдет с марта по апрель 2021 года в три этапа. На каждого аттестуемого будет собрана характеристика с подписью губернатора. Второй этап — тестирование на знание законодательства, личностных качеств и собеседование.

«Аттестация и открытый конкурс на формирование резерва кадров для назначения на должность акимов и их заместителей проводятся на основании новой госкадровой политики. Одновременно мы объявляем конкурс на формирование резерва кадров на должность акимов районов и их заместителей. Претенденты должны будут предоставить документы, пройти экзамен и собеседование. Мы призываем всех желающих пройти конкурс. Весь конкурс будет освещаться на сайте ГКС», — сказал Абдырахман Маматалиев.

Глава ГКС отметил, что если ранее акима района назначали по принципу родства или знакомства с представителями из высших эшелонов власти, то теперь впервые будет проводиться открытый конкурс практически для всех граждан.

«Претендент на пост акима должен иметь соответствующее высшее образование, а также опыт работы на госслужбе не менее трех лет. Конечно, было бы хорошо, если у кандидата есть свой проект по развитию района, но это не обязательное условие. Мы расширяем резерв кадров. Например, впредь люди на должности акимов и их заместителей будут назначаться только из регионального резерва», — добавил Абдырахман Маматалиев.