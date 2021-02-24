В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Старожилова и концертмейстера, заслуженной артистки Кыргызстана Айканыш Текеновой. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в столице.

Фото РЦНК. В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки

В программе вечера произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Френкеля и других.

«Количество билетов ограничено. По вопросам получения пригласительных просим обращаться по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Контактные телефоны: 0312300512; 0312300543, 0555914028. Прямая трансляция концерта будет проведена и на нашей страничке в Facebook», — рассказали в РЦНК.