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Общество

В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки

В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Старожилова и концертмейстера, заслуженной артистки Кыргызстана Айканыш Текеновой. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в столице.

РЦНК
Фото РЦНК. В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки

В программе вечера произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Френкеля и других.

«Количество билетов ограничено. По вопросам получения пригласительных просим обращаться по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Контактные телефоны: 0312300512; 0312300543, 0555914028. Прямая трансляция концерта будет проведена и на нашей страничке в Facebook», — рассказали в РЦНК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184491/
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