16 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 4, 4а, отрезки улиц Койбагарова, Каралаева;

9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61);

9.30-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, 14, 15, Садырбаева, Масалиева), улицы Раззакова, Пушкина, проспект Чуй;

9.40-17.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 11, 16, 16/1, отрезки улиц Жумабека, Турусбекова, Ташкентской, проспекта Жибек Жолу;

10.00-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Бакинской.