16 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 4, 4а, отрезки улиц Койбагарова, Каралаева;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, 14, 15, Садырбаева, Масалиева), улицы Раззакова, Пушкина, проспект Чуй;
- 9.40-17.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 11, 16, 16/1, отрезки улиц Жумабека, Турусбекова, Ташкентской, проспекта Жибек Жолу;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Бакинской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-15.00 — село Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая);
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Набережная, Фрунзе, Юбилейная, Октябрьская, Школьная, Верхняя, Айбаш, Иманбека), Виноградное (улицы Пушкина, Токтогула, Парковая, Фрунзе, Школьная, Виноградная, Чернышевского, Восточная, Ломоносова, Новостройка, Зеленая, Советская), Пригородное (улица Жаштык), Аламедин (улицы Гоголя, Токтогула), Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Горького, Маяковского, Восточная, Комсомольская, проспект Победы), жилмассив «Торт-Куль» (улицы Кыдыкеева, Кумушалиева, Кийизбаева, Мадиева, Куюкова);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Северная, Репина, Молодежная, Луговая, Садовая, Пограничная, Свердлова, Фрунзе, Колхозная, Крупской, Лавровых, Деповская, Проектируемая, Ала-Арчинская, Советская, Усупбаева), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Пограничная), Манас (улицы Мира, Совхозная, Степная), Заря (улицы Молодежная, Пушкина, Фрунзе, Новая), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Мирный (улица Мира), Нижне-Чуйское (улицы Джамбульская, Саратовская, Тельмана, Токтогула, Фрунзе, Чуйская, Зеленая, Дачная, Киевская), Сокулук (улицы Юбилейная, Кирова, Фрунзе, Достук, Шопокова, Полевая, Свердлова, Набережная, Ленина, Кайназаровой, Московская, Ленинградская, Мира, Восточная, Школьная, Октябрьская, Весенняя, Садовая, Ошская, Проектируемая, Гагарина, Победы, Комсомольская, Полярная, Батаева, Иссык-Кульская, переулки Ленинградский, Юбилейный, Московский, Школьный), Романовка (улицы Фрунзе, Озерная, Западная, Набережная, Комсомольская, Пионерская, Полевая, Кирова, Восточная, Московская, Юбилейная), город Шопоков (улицы Гоголя, Пионерская, Комсомольская, Токтогула);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, Урожайная, Королева), Спартак (улица Гагарина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык, город Кара-Балта (улица Оторбаева, 87, 89, 91, 93);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кирова (улицы Омурбай, Жээк), Чалдыбар (улица Северная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Максутбаева, Тентишева, Чекирова), Люксембург (улица Западная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Отогон (улица Туту), Карагай Булак (улица Четинди), Юрьевка (улица Токмакская), станция «Ивановка» (улица Панфилова);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ломоносова, Садовая, Береговая, Ключевая, Покровская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Северная), Кашкелен (улица Токтогула).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — Ноокат, Ош (массивы «Калинин», «Беш-Бадам», «Он-Адыр», улицы Мирсаатов, Абакир уулу Торобека, Айтматова, Беш-Капа, село Толойкон), села Шалдырама, Бобби, Катта-Тал, Адыр, Анаров, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Барак.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Халмион, Алга, Орозбеков, Ак-Турпак.