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Общество

В Бишкеке журналистам вручили премии имени Уланбека Эгизбаева

В Бишкеке в рамках медиафорума «Чындык» прошла церемония вручения премии имени журналиста «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование — 2020.

Третье место досталось команде журналистов Болота Темирова и Али Токтакунова за материал о серых схемах на таможне и участии в них экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Журналистам также спецприз присудил Internews в Кыргызстане. Болот Темиров и Али Токтакунов получили компьютер.

На втором месте оказались журналисты Kloop Media за расследование «Кольца коррупции».

Первое место заняла команда Адиля Турдукулова с материалом «Парки коррупционного периода».
Премию вручили экс-президент переходного периода Роза Отунбаева, глава фонда «Сорос — Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, а также мама и вдова Уланбека Эгизбаева. Журналисты также получили от «Сорос» денежную премию в размере 100 тысяч сомов.

Вручены были также два спецприза. Их получили студия T-media из Оша и портал «Политклиника» за расследование о госзакупках во время пандемии.

Отметим, что Фонд расследовательской журналистики основал премию имени Уланбека Эгизбаева, которая ежегодно присуждается за достижения в сфере журналистских расследований. Вручение проходит ежегодно 12 февраля — в день рождения покойного сотрудника «Азаттыка».

Сам фонд создан 14 сентября 2018 года в память о журналисте Уланбеке Эгизбаеве. Цель фонда — развитие жанра расследовательской журналистики в стране, оказание поддержки инициативам работников СМИ, направленным на выявление коррупционных и противоправных явлений в обществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183320/
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