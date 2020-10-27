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Общество

Фонд расследовательской журналистики принят в члены Глобальной сети журналистов

Фонд расследовательской журналистики в Кыргызстане принят в члены GIJN — Глобальной сети журналистов-расследователей. Об этом сообщили в фонде.

GIJN — Глобальная сеть журналистов-расследователей объединяет 184 неправительственные организации, которые поддерживают и развивают расследовательскую журналистику. Члены GIJN работают в 77 странах мира.

Фонд расследовательской журналистики в Кыргызстане создан 14 сентября 2018 года в память о журналисте «Азаттыка» Уланбеке Эгизбаеве. Цель фонда — развитие жанра расследовательской журналистики в стране, оказание поддержки инициативам работников СМИ, направленным на выявление коррупционных и противоправных явлений в обществе.

Кроме того, фонд учредил премию имени Уланбека Эгизбаева, которая ежегодно присуждается за достижения в сфере журналистских расследований. Вручение проходит ежегодно 12 февраля — в день рождения Уланбека Эгизбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170858/
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