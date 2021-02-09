Минздрав получил 4 тонны медицинского груза от посольства Великобритании и ВОЗ

Посольство Великобритании и ВОЗ передали Минздраву 4 тонны груза медицинского назначения. Об этом говорится в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

По ее данным, пандемия показала, что сотрудничество Великобритании и Кыргызстана является гибким и многосторонним.

«Сегодня совместно с посольством Великобритании в КР и ВОЗ передали 4 тонны груза медицинского назначения Министерству здравоохранения и социального развития», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что Кыргызстан как участник механизма COVAX сможет получить более полумиллиона доз вакцин, разработанных совместно с британско-шведской фармкомпанией Аstrazeneca.