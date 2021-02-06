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Общество

В Кыргызстане биометрические ID-карты получили уже два миллиона граждан

В Кыргызстане биометрические ID-карты получили уже два миллиона граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, в Центре обслуживания населения-2 состоялось торжественное вручение идентификационной карты двухмиллионному получателю Бектуру Алибаеву. Паспорт и подарки молодому человеку вручил зампредседателя ГРС Тилек Батырканов.

ГРС
Фото ГРС. Вручение ID-карты двухмиллионному получателю Бектуру Алибаеву

Отметим, внедрение электронных ID-карт началось в Кыргызстане 1 мая 2017 года. Проект реализован совместно с KOICA (Korea International Cooperation Agency). Корейская сторона разработала программное обеспечение электронного национального удостоверения, предоставлено серверное оборудование и 1 миллион 900 тысяч бланков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182570/
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