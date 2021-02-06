В Кыргызстане биометрические ID-карты получили уже два миллиона граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, в Центре обслуживания населения-2 состоялось торжественное вручение идентификационной карты двухмиллионному получателю Бектуру Алибаеву. Паспорт и подарки молодому человеку вручил зампредседателя ГРС Тилек Батырканов.

Фото ГРС. Вручение ID-карты двухмиллионному получателю Бектуру Алибаеву

Отметим, внедрение электронных ID-карт началось в Кыргызстане 1 мая 2017 года. Проект реализован совместно с KOICA (Korea International Cooperation Agency). Корейская сторона разработала программное обеспечение электронного национального удостоверения, предоставлено серверное оборудование и 1 миллион 900 тысяч бланков.