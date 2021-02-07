Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки и спектакль

9-12 февраля. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

8-12 февраля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

2-28 февраля. Выставка «Советские Ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

7-12 февраля. Выставка фотопортретов «Чужие близкие»

Начинающие дизайнеры запечатлели близких сердцу людей. Целью проекта является «новый взгляд» на родных и друзей. Своими фотографиями авторы говорят им спасибо за поддержку.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

11 февраля. Кинопремьеры

«Опасный соблазн» (триллер). Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

«Родные» (комедия). Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.

«Приворот. Черное венчание» (ужасы, мелодрама). Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться девушка решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. И он возвращается. Но с каждым днем страсть возлюбленного все больше походит на пугающую одержимость.

«Джек и механическое сердце» (мультфильм). Джек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила, самое главное из которых — «никогда не влюбляться». Однако подросший Джек невольно нарушает запрет.

«Дикая парочка» (драма). Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер.

12 февраля. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа 705, 19.00.