На воспитателях детсадов сэкономили. Кто следующий?

Чуть больше года назад работникам системы образования повысили зарплаты. Однако воспитатели столичных детсадов радовались недолго. В январе 2021-го им сократили оклады. Почему это произошло?

Вспомнили о постановлении

Согласно приказу Центра образования Октябрьского района Бишкека, в специальных дошкольных образовательных организациях (СДОО) пересмотрели штатное расписание. Рабочий день воспитателям сократили на два часа.

«Но только на бумаге. Ведь рабочий день у большинства родителей до 18.00, поэтому детей они забирают позже, до 19.00. То есть нагрузка практически не изменилась, а заплату сократили на 25 процентов. Это непропорционально и несправедливо», — пожаловалась одна из сотрудниц СДОО 24.kg на условиях анонимности.

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Она отметила, что ее коллеги возмущены, однако открыто выступать боятся, учитывая, что часть сотрудников уже пенсионеры. «Руководители учреждений обращались в январе и в управление образования, и к министру образования, но реакции никакой не последовало. Интересно, что в приказе ссылаются на постановление правительства КР от 23 июля 2018 года. Больше двух лет прошло, почему заранее не оповестили?» — задалась вопросом собеседница.

Воспитатели с высшим образованием и большим стажем, по ее данным, получали около 13-14 тысяч сомов в месяц, у кого нет надбавок — около 8-9 тысяч.

Логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей сокращение пока не коснулось, у них и без того нагрузка небольшая — до 5 часов.

«У воспитателей госставка больше, чем у дефектологов и логопедов, хотя именно они — ведущие специалисты в спецсадах — больше занимаются с детьми. Сегодня в государственных садах вообще мало кто хочет работать, особенно молодежь. В специализированных очень сложно. Детки с нарушениями интеллекта, нарушениями психических процессов, аутизмом, синдромом Дауна. Один ребенок может заменить десятерых детей в обычных садах, поэтому у нас и группы меньше. После сокращения зарплаты начнется отток специалистов, люди просто уйдут в частную сферу», — полагает еще одна сотрудница СДОО.

24.kg обратилось за комментариями к нескольким руководителям спецсадов. Двое из них заявили, что находятся в трудовом отпуске, еще одна отказалась говорить без разрешения руководства сверху, а четвертая лишь коротко заявила, что «ее воспитатели никуда не жаловались».

Вряд ли с такой позицией они будут отстаивать интересы своих сотрудников.

Под одну гребенку

В финансовом управлении Министерства образования и науки пояснили, что в стране, согласно стандарту о дошкольном образовании, есть только три вида детсадов: трех-, десяти- и 24-часовые. А в Бишкеке функционируют и 12-часовые, поэтому районные центры образования приводят их работу в соответствии с постановлением правительства.

Поскольку столичные детсады финансируются из местного бюджета, им посоветовали обратиться в городской кенеш, который может предусмотреть дополнительные штаты.

Всего по Бишкеку работает 11 СДОО, восемь из них — по Октябрьскому району.

«Отойти от правил нельзя»

«В массовых детских садах 10-часовой рабочий день, в специальных — 12-часовой (с 7.00 до 19.00), поскольку специфика работы другая. Мы лишь исполняем нормативные документы, поэтому с января 2021-го пересмотрено штатное расписание, — заметила директор Центра образования Октябрьского районаНаталья Никифорова. — Нагрузку перераспределяет сам директор учреждения, он же проводит разъяснительную работу с родителями. Сокращение рабочего дня влечет сокращение зарплат. Но касается это только воспитателя и его помощника. В массовых садах, наоборот, увеличиваются штаты, там дополнительно появляются дворники, сторожи».

На вопрос, почему постановление правительства не выполнялось раньше, она ответила: «Шла тщательная выверка документов. Работа велась в течение четвертого квартала 2020-го. До начала учебного года в сентябре, надеюсь, все будет работать в правильном режиме».

Зарплата сократилась по-разному, в зависимости от нагрузки. Если рабочий день сократился на два часа, то это будет ощутимая цифра. Наталья Никифорова

«Специальные сады — особые, там дети с особыми нуждами. Им должно уделяться особое внимание. Поэтому совместно с управлением образования создана рабочая группа, куда приглашаем финансистов и юристов, чтобы определить, как это постановление влияет на работу спецсадов. Запрашиваются также расчеты по зарплате. Это очень тонкая работа, надеюсь, что будет правильно понята и воспринята самими сотрудниками СДОО», — заметила чиновница.

Что касается возможного увольнения работников СДОО, Наталья Никифорова заметила, что «это право каждого сотрудника».

Из-за вспышки коронавируса пока в столице работает 8 специализированных, 3 ведомственных и более 200 частных детсадов.