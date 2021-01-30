Вечер памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева пройдет в Бишкеке

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева

4 февраля состоится вечер памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева. Об этом сообщили в театре.

По их данным, состоится концерт с участием солистов и артистов балета театра, Государственного ансамбля танца «Ак Марал», учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. В программе отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения национальной и современной хореографии.

Фото operaballet.lg.kg. Чолпонбек Базарбаев

Чолпонбек Базарбаев родился 4 февраля 1949 года.

Более двух десятилетий был премьером национальной балетной труппы. Более 30 ведущих партий в спектаклях мировой классики воплотил он на сцене. Среди них образы Зигфрида («Лебединое озеро» Петра Чайковского), Альберта («Жизель» Адольфа Адана), Кира («Томирис» Улугбека Мусаева), Петрушки («Петрушка» Игоря Стравинского), Нурдина («Чолпон» Михаила Раухвергера) и многие другие.

За большой вклад в развитие культуры и искусства республики, заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с зарубежными странами в 2002-м Чолпонбек Базарбаев награжден орденом «Данакер».

Погиб 2 сентября 2002 года в автомобильной катастрофе.