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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 260 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 260 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 января:

  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Национальный центр фтизиатрии — 18;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 17;
  • Клинический родильный дом № 2 — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 430 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180677/
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