Пострадавшего от взрыва газового баллона в Караколе перевели в Бишкек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его информации, накануне пациентов областной больницы навестил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«После консилиума с участием министра принято решение перевести одного пострадавшего в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии для дальнейшего лечения. В Иссык-Кульской областной больнице получают лечение четверо пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения. Пострадавшего от взрыва газового баллона в Караколе перевели в Бишкек

Напомним, что взрыв газового баллона произошел в одной из точек быстрого питания в центре Каракола. Одна девушка погибла. Ее похоронили в селе Липенка.