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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 317 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 317 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 13 января:

  • Национальный центр фтизиатрии — 18;
  • Городская клиническая больница № 1 — 61;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 179;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 25;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Клинический родильный дом № 2 — 18.

В Национальном хирургическом центре и Национальном центре кардиологии и терапии свободных мест нет.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179840/
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