Для зараженных COVID-19 свободны 317 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 317 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 13 января:
- Национальный центр фтизиатрии — 18;
- Городская клиническая больница № 1 — 61;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 179;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 25;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Клинический родильный дом № 2 — 18.
В Национальном хирургическом центре и Национальном центре кардиологии и терапии свободных мест нет.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.