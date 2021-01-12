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Общество

Повышение стоимости проезда в маршрутках в Бишкеке может привести к митингам

Повышение стоимости проезда в маршрутных такси может привести к нарушению общественного порядка. Об этом на встрече с перевозчиками в столичной мэрии сообщил заместитель начальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев.

По его словам, возможности для повышения тарифа уже упущены, их нужно было поднять давно.

«Сейчас сложное время, если повысить тарифы, то завтра люди выйдут на улицы. Они скажут, что муниципалитет и горкенеш против народа. Это все приведет к нарушению общественного порядка», — сказал Эрлан Атантаев.

Напомним, сегодня водители маршруток потребовали повысить тариф, иначе они готовы приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179719/
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