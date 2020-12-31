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Общество

Временно закрываются КПП на границе с Китаем

С 1 января 2021 года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» временно закроют для пропуска транспорта и грузов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, причина — празднование Нового года. КПП закрываются по инициативе китайской стороны.

Пропуск транспорта и грузов на КПП «Торугарт-автодорожный» возобновят 4 января 2021 года, на КПП «Иркештам-автодорожный» — 2 января 2021 года.

В ГПС напомнили, что пункты пропуска работают по особому алгоритму, который предусматривает только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178621/
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