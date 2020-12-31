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Общество

Толкунбек Абдыгулов: Пусть 2021 год будет перспективным и продуктивным

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов поздравил читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.

«Поддержание стабильности курса национальной валюты, постоянная работа с коммерческими банками и населением, разработка мер для помощи социально уязвимым слоям населения и поддержка бизнес-сектора стали главными приоритетами регулятора в 2020 году. Уходящий год показал, что только общими усилиями мы сможем справиться с вызовами нашего времени. Желаю мира и благополучия каждой семье, финансовой стабильности всем кыргызстанцам!» — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178529/
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